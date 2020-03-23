В Украине растет количество умерших от коронавируса

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Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2 мог унести жизнь 65-летней женщины в Ивано-Франковской области.

Эта женщина, жительница села Чукаловка Тисменицкого района, умерла в инфекционной больнице. Об этом в сегодняшнем видеообращении сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он отметил, что тесты на коронавирус относительно этой женщины в настоящее время переданы в Киев.

Соответственно, будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра, — отметил мэр Ивано-Франковска.

Также Марцинкив сообщил об еще одном «досадном случае». По его словам, в одну из поликлиник Ивано-Франковска обратился человек с «достаточно плохими симптомами» в тяжелой форме, его госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Достаточно большое подозрение, что там тоже есть коронавирус, — отметил Марцинкив и призвал обращаться к медикам сразу после появления первых симптомов, не дожидаясь, пока они перейдут в тяжелую форму, а возможный коронавирус распространится среди контактных лиц.

Напомним, Кабмин сегодня еще в трех областях ввел режим чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса.