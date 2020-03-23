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Ракурс
Фальсифицированные лекарства ввозили в Украину из России, Индии и Турции. Фото: Susidy.city

Фальсифицированные лекарства ввозили в Украину из РФ, Индии и Турции — Офис генпрокурора (ФОТО)

23 мар 2020, 17:48
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Контрабанда фальсифицированных лекарств в больших объемах была прекращена в Украине, утверждают в Офисе генпрокурора.

Правоохранители разоблачили группу лиц, которая осуществляла контрабанду лекарственных средств на территорию Украины из Российской Федерации, Турции и Индии, сообщает пресс-служба ОГ.

Незарегистрированные и некачественные лекарства онкологической, сердечно-сосудистой и гормональной групп ввозились на территорию нашей страны с сокрытием от таможенного контроля. Кроме того, отсутствовали контроль качества и соблюдения температурного режима транспортировки, что могло иметь негативные последствия для здоровья людей.

Силовики провели обыски в местах хранения медицинской продукции и проживания участников преступной группы, по итогам чего изъяли свыше 50 наименований лекарственных средств на сумму более 3 млн грн, компьютерную технику для администрирования сайта по продаже фальсификата и другие вещественные доказательства.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все причастные к незаконному ввозу лекарств с целью привлечения их к уголовной ответственности.

Между тем напомним, что Антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении чиновников правительства экс-премьера Алексея Гончарука из-за экспорта масок. Как стало известно, противоэпидемические товары вывозились за рубеж в последние несколько месяцев несмотря на обращение Совета нацбезопасности и обороны Украины к Кабинету министров с просьбой остановить этот процесс из-за угрозы эпидемии коронавируса и потребности в средствах защиты внутри страны.

Источник: Ракурс


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