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Фальсифіковані ліки ввозили до України з Росії, Індії та Туреччини. Фото: Susidy.city

Фальсифіковані ліки ввозили до України з РФ, Індії і Туреччини — Офіс генпрокурора (ФОТО)

23 бер 2020, 17:48
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Контрабанда фальсифікованих ліків у великих обсягах була припинена в Україні, стверджують в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці викрили групу осіб, яка здійснювала контрабанду лікарських засобів на територію України з Російської Федерації, Туреччини та Індії, повідомляє прес-служба ОГ.

Незареєстровані та неякісні ліки онкологічної, серцево-судинної та гормональної груп ввозилися на територію нашої країни з приховуванням від митного контролю. Окрім цього, були відсутні контроль якості та дотримання температурного режиму транспортування, що могло мати негативні наслідки для здоров’я людей.

У Києві перекрили канал поставки фальсифікованих ліків. Фото: Офіс генпрокурора

Силовики провели обшуки у місцях зберігання медичної продукції та проживання учасників злочинної групи, за підсумками чого було вилучено понад 50 найменувань лікарських засобів на суму понад 3 млн грн, комп’ютерну техніку для адміністрування сайту зі збуту фальсифікату та решту речових доказів.

У Києві перекрили канал поставки фальсифікованих ліків. Фото: Офіс генпрокурора

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі особи, причетні до незаконного ввезення ліків, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Між тим нагадаємо, що Антикорупційна прокуратура розпочала розслідування стосовно чиновників уряду екс-прем'єра Олексія Гончарука через експорт масок. Як стало відомо, протиепідемічних товари вивозилися за кордон в останні кілька місяців попри звернення Ради нацбезпеки й оборони України до Кабінету міністрів із проханням зупинити цей процес через загрозу епідемії коронавірусу та потребу засобів захисту всередині країні.

Джерело: Ракурс


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