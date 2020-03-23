Коронавірус в Італії: науковці назвали причини рекордної смертності / Фото: flickr

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Пандемія коронавірусу відчутно вдарила по Італії, де переповнені лікарні та зачинені майже всі громадські заклади. Однак експерти акцентують увагу на високих показниках смертності від COVID-19 в Італії, які вже перевищили китайські. Коронавірус в Італії діагностували у 47 тис. осіб, 4032 стали жертвами хвороби, зокрема лише за минулу добу смертність зросла на 627. Це контрастує з перебігом спалаху в Китаї, де з понад 81 тис. випадків інфікування SARS-Cov-2 3253 мали фатальні наслідки.

Загалом смертність в Італії удвічі перевищує китайські показники — 8% проти 4%. Водночас у Німеччині, де вже зареєстровано понад 13 тис. випадків інфікування коронавірусом і 42 летальних випадки, показник смертності сягає лише 0,3%, пише Telegraph.

За словами професора Волтера Рікарді, наукового радника глави МОЗ Італії, така розбіжність пов’язана з тим, що Італія — друга найбільш «стара» нація у світі. Окрім цього, все залежить від методу, за яким італійські лікарні фіксують смерть.

Вік наших пацієнтів у лікарнях значно старший — в середньому це 67 років, а в Китаї — 46. Таким чином, у віковому розподілі в нас найбільше пацієнтів старшого віку, і це суттєво збільшує летальність, — каже професор Рікарді.

Також нове дослідження JAMA виявило, що майже 40% заражень та 87% смертей в Італії припадає на пацієнтів старших 70 років. Згідно з моделюванням розвитку ситуації, більшість цієї вікової групи, ймовірно, потребуватиме критичної лікарняної допомоги — 80% 80-тиденного перебування в лікарні, що чинитиме неабиякий тиск на систему охорони здоров’я.

Окрім цього, Рікарді додав, що високий рівень смертності в Італії залежить від того, яким чином лікарі фіксують летальні випадки.

Всі люди, які помирають у лікарнях з коронавірусом, вважаються загиблими від коронавірусу… За результатами повторної оцінки Національного інституту охорони здоров’я, лише 12% свідоцтв про смерть вказали на COVID-19 як пряму причину смерті, в той час як у 88% померлих пацієнтів мали принаймні одне супутнє захворювання, а в багатьох — два або й три… Це не означає, що Covid-19 не сприяв смерті пацієнта, скоріше це демонструє, що кількість загиблих у Італії зросла, оскільки велика частка пацієнтів мають супутні проблеми зі здоров’ям, — додав Рікарді.

На думку професора Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Мартіна Маккі, країни ще зібрали вдосталь належних даних про кількість людей, які перенесли COVID-19 у легкій формі. Якщо подальше тестування виявить більше безсимптомних випадків інфікування коронавірусом, котрі залишаються непоміченими, рівень смертності знизиться.