Італія офіційно схвалила 12-й пакет військової допомоги Україні. Фото:

Ракурс

Україна отримає нову військову допомогу від Італії.

Італійський уряд погодив виділення Києву 12-й пакет військової допомоги. Міжвідомчий указ про військову допомогу Україні від Італії вже набрав чинності й був підписаний міністром оборони Італії Гвідо Крозетто і погоджений міністрами закордонних справ та економіки. Указ передбачає передачу Україні військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання. Цей указ опублікований на сайті Офіційного вісника Італії.

Інформація про те, яку військову допомогу отримає Україна, перебуває під секретом. Як і в попередніх випадках цю інформацію не опублікували з міркувань безпеки.

Як відомо, з початку повномасштабної війни уряд Італії відправив Україні 11 пакетів допомоги загальною вартістю від 2,5 до 3 млрд євро (від 2,9 до 3,48 млрд дол.). Зокрема, за неофіційними даними, Італія передала Києву дві батареї систем ППО SAMP/T.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 1 грудня заявив, що Нідерланди виділили 250 млн євро на ініціативу PURL. Ці гроші підуть на закупівлю американської зброї для України, щоб посилити її захист від російських авіаударів.