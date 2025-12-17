Норвегія профінансує новий пакет військової допомоги для України на суму 3,2 млрд крон. Фото:

Ракурс

Норвегія профінансує новий пакет американського озброєння для України.

Норвезький уряд виділить для цього 3,2 млрд норвезьких крон (майже 2,7 млн євро). У пакет військової допомоги увійдуть озброєння та боєприпаси для винищувачів F-16, а також ракети для систем протиповітряної оборони. Про це 17 грудня на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, передає мовник NRK.

Ми закупимо частину цього обладнання у Сполучених Штатів у рамках встановленої схеми підтримки України, — розповів посадовець.

За його словами, наразі для України настав переломний момент, бо на неї тисне великий тягар у військовому, економічному та політичному плані. Стьоре зазначив, що Україна перебуває у «триступеневій кризі»: криза безпеки, внутрішньополітична криза та економічна криза.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ України інформувало, що до програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України за рахунок країн-членів НАТО, приєдналася 21 країна. Цю ініціативу партнери профінансували на 4,18 млрд дол.

Джерело: NRK