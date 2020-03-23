Коронавирус в Италии: ученые назвали причины рекордной смертности / Фото: flickr

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Пандемия коронавируса ощутимо ударила по Италии, где переполнены больницы и закрыты почти все общественные заведения. Однако эксперты акцентируют внимание на высоких показателях смертности от COVID-19 в Италии, которые уже превысили китайские. Коронавирус в Италии диагностировали у 47 тыс. человек, 4032 стали жертвами болезни, в частности только за минувшие сутки смертность выросла на 627. Это контрастирует с тем, как протекала эпидемия в Китае, где из подтвержденных свыше 81 тыс. случаев инфицирования SARS-Cov-2 3253 имели роковые последствия.

В общем смертность в Италии вдвое превышает китайские показатели — 8% против 4%. В то же время в Германии, где уже зарегистрировали более 13 тыс. случаев инфицирования коронавирусом и 42 летальных случая, показатель смертности достигает лишь 0,3%, пишет Telegraph.

По словам профессора Уолтера Рикарди, научного советника главы Минздрава Италии, такое расхождение в цифрах связано с тем, что Италия — вторая наиболее «старая» нация в мире. Кроме этого, все зависит от метода, который используют итальянские больницы для регистрации смерти.

Возраст наших пациентов в больницах значительно старше — в среднем это 67 лет, а в Китае — 46. Таким образом, в возрастном распределении у нас больше пациентов старшего возраста, и это существенно увеличивает летальность, — говорит профессор Рикарди.

Также новое исследование JAMA показало, что почти 40% заражений и 87% смертей в Италии приходится на пациентов старше 70 лет. Согласно моделированию развития ситуации, большинство этой возрастной группы, вероятно, будет нуждаться в критической больничной помощи — 80% 80-дневного пребывания в больнице, что окажет большое давление на систему здравоохранения.

Кроме этого, Рикарди добавил, что высокий уровень смертности в Италии зависит от того, каким образом врачи фиксируют летальные исходы.

Все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются погибшими от коронавируса… По результатам повторной оценки Национального института здравоохранения, только 12% свидетельств о смерти указали на COVID-19 как прямую причину смерти, в то время как 88% умерших пациентов имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание, а многие — два или даже три… Это не значит, что COVID-19 не способствовал смерти пациента, скорее это показывает, что количество погибших в Италии возросло, поскольку большая часть пациентов имеет сопутствующие проблемы со здоровьем, — добавил Рикарди.

По мнению профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Мартина Макки, страны еще не собрали достаточно надлежащих данных о количестве людей, перенесших COVID-19 в легкой форме. Если дальнейшее тестирование выявит больше бессимптомных случаев инфицирования коронавирусом, которые остаются незамеченными, уровень смертности снизится.