Глава Минздрава Илья Емец. Фото: actual.today

https://racurs.ua/n135645-otstavka-emca-kak-ministr-napugal-koronavirusom-ofis-zelenskogo-i-pochemu-stremitsya-uvolitsya.html

Ракурс

Илья Емец, министр здравоохранения Украины, намерен подать в отставку. Глава Минздрава хотел уйти с должности, прикрывшись испорченным тестом на коронавирус.

Отставка Емца случиться на днях на ближайшем заседании Кабинета министров. Действующий министр испугался трудностей, перед которыми ему придется столкнуться в связи с вероятной эпидемией коронавируса. Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Хочу напомнить, что Емец уже был министром здравоохранения при Януковиче, тогда его завела к Януковичу Татьяна Бахтеева, рекомендовал его, как хорошего хирурга. Он золотые руки, правда, как кардиохирург, но оказался очень … управленцем. При Януковиче он продержался аж 4 месяца, за которые успел выбить деньги на достройку корпуса в Национальном Институте сердца, для себя, записать Татьяну Бахтееву у себя в кабинете, отнести эту запись Януковичу и еще за ряд событий его выгнали. Здесь он снова всплывает. Рассказывают, что к президенту его завел Радуцкий. В Офисе президента Емец понравился. …Но никто не вникал, какой он менеджер и не разбирался, почему его выгнали из при Януковиче, поэтому его назначили еще раз. А когда назначили, он думал, что придет и как по-старому министр имеет полномочия, ресурсы, а оказалось всего этого нет. Он посмотрел на всю эту историю, понял, что вместо денег столкнется с эпидемией коронавируса, с десятками тысяч больных, с тысячами смертей. Он решил уйти, — заявил Дубинский.

По словам нардепа, на днях Емец выпил лишнего и сообщил руководству государства о том, что заразился коронавирусом. Глава Миндрава написал соответствующие письма президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, в Совет национальной безопасности и обороны. В качестве «доказательства» отправил фотографию теста на коронавирус, который был испорчен.

Дубинский утверждает, что под эту историю Емец хотел уйти с поста, но не сразу понял, какой резонанс вызовет эта история. В видео говорится о том, что в эти выходные тесты на коронавирус проходили все чиновники из Кабмина, Офиса президента, СНБО.

Тесты показали, что ни у кого коронавируса нет, поэтому отправили повторную проверку к Емцу. У него взяли соскоб из носоглотки, который показал, что у него тоже нет коронавируса. Он сказал, что это шутка, — пояснил Дубинский.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ряд парламентариев сегодня заявили, что министр здравоохранения Украины Илья Емец подаст в отставку. Нардепы утверждают, что решение пока согласовывается и будет объявлено в течение сегодняшнего дня.