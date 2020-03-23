Глава МОЗ Ілля Ємець. Фото: actual.today

https://racurs.ua/ua/n135645-vidstavka-iemcya-yak-ministr-nalyakav-koronavirusom-ofis-zelenskogo-i-chomu-pragne-zvilnytysya.html

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Ілля Ємець, міністр охорони здоров’я України, має намір подати у відставку. Очільник МОЗ хотів піти з посади, прикрившись зіпсованим тестом на коронавірус.

Відставка Ємця трапитися днями на найближчому засіданні Кабінету міністрів. Чинний міністр злякався труднощів, з якими йому доведеться зіткнутися у зв’язку з ймовірною епідемією коронавірусу. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський на власній сторінці у Facebook.

Хочу нагадати, що Ємець вже був міністром охорони здоров’я при Януковичі, тоді його завела до Януковича Тетяна Бахтєєва, рекомендувала його, як хорошого хірурга. Він золоті руки, правда, як кардіохірург, але виявився дуже … управлінцем. При Януковичі він протримався аж 4 місяці, за які встиг вибити гроші собі на добудову корпусу в Національному Інституті серця, для себе, записати Тетяну Бахтєєву у себе в кабінеті, віднести цей запис Януковичу і ще за низку подій його вигнали. Тут він спливає знову. Розповідають, що до президента його завів Радуцький. В Офісі президента Ємець сподобався. …Але ніхто не вникав, який він менеджер і не розбирався, чому його вигнали з при Януковичі, тому його призначили ще раз. А коли призначили, він думав, що прийде і як по-старому міністр має повноваження, ресурси, а виявилося все цього немає. Він подивився на всю цю історію, зрозумів, що замість грошей зіткнеться з епідемією коронавірусу, з десятками тисяч хворих, з тисячами смертей. Він вирішив піти, — заявив Дубінський.

За словами нардепа, днями Ємець хильнув зайвого та повідомив керівництво держави про те, що заразився коронавірусом. Глава МОЗ написав відповідні листи президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в Раду національної безпеки та оборони. У якості «доказу» відправив фотографію тесту на коронавірус, який був зіпсований.

Дубінський стверджує, що під цю історію Ємець хотів піти з посади, але не відразу зрозумів, який резонанс викличе ця історія. У відео йдеться про те, що у ці вихідні тести на коронавірус проходили всі чиновники з Кабміну, Офісу президента, РНБО.

Тести показали, що ні в кого коронавірусу немає, тому відправили повторну перевірку до Ємця. У нього взяли зішкріб з носоглотки, який показав, що у нього теж немає коронавірусу. Він сказав, що це жарт, — пояснив Дубінський.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, низка парламентарів сьогодні заявили, що міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець подасть у відставку. Нардепи стверджують, що рішення наразі узгоджується й буде оголошено впродовж сьогоднішнього дня.