ДНК-тест. Фото: Лікувальний центр

https://racurs.ua/ua/n130293-dnk-test-dopomig-vpiznaty-mertvogo-hlopcya-yakogo-znayshly-36-rokiv-tomu-v-uelsi-foto.html

Ракурс

Тест ДНК допоміг упізнати чоловіка, якого в 1983 році виявили мертвим на узбережжі Уельсу. Експерти визначили, що це ірландець Конор Уоллі.

На момент зникнення йому було 24 роки. Тіло було знайдено на пляжі острову Англсі. Тоді правоохоронні органи не змогли його ідентифікувати і поховали у безіменній могилі. Про це пише BBC.

У 2013 році тіло хлопця ексгумували, оскільки поліція вважала, що воно може збігатися з кимось зі зниклих безвісти. Хоча цього тоді не сталося, справа все ж набула розголосу.

Пізніше в Ірландії було ініційовано операція «Орхідея». Її суть полягала в тому, що для розкриття справ з невпізнаними тілами стали застосовувати ДНК-тестування.

Родичі Конора дізналися про цю операцію і зажадали, щоби судмедексперти провели тест ДНК.

Як виявилося, знайдене в 1983 році тіло справді належало Конору Уоллі. Після цього тіло перепоховали в Англсі.

Генеалогічний ДНК-тест досліджує певні частини генома тестованої людини. Результати дають інформацію про її генеалогічні зв’язки і походження.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі за допомогою тесту ДНК вдалося ідентифікувати загиблого під Іловайськом солдата. Руслану Дейнеко на момент смерті було 20 років. Спочатку його поховали як невідомого солдата, а після впізнання — родичі перепоховали тіло під Харковом.