ДНК-тест. Фото: Лечебный центр

https://racurs.ua/n130293-dnk-test-pomog-opoznat-mertvogo-parnya-kotorogo-nashli-36-let-nazad-v-uelse-foto.html

Ракурс

Тест ДНК помог опознать мужчину, которого в 1983 году обнаружили мертвым на побережье Уэльса. Эксперты определили, что это ирландец Конор Уолли.

На момент исчезновения ему было 24 года. Тело обнаружили на пляже острова Англси. Тогда правоохранительные органы не смогли его идентифицировать и похоронили в безымянной могиле. Об этом пишет BBC.

В 2013 году тело парня эксгумировали, поскольку полиция посчитала, что оно может совпадать с кем-то из пропавших без вести. Хотя тогда этого не произошло, дело все же предали огласке.

Позднее в Ирландии была инициирована операция «Орхидея». Ее суть заключалась в том, что для раскрытия дел с неопознанными телами стали применять ДНК-тестирование.

Родственники Конора узнали об этой операции и потребовали, чтобы судмедэксперты провели тест ДНК.

Как оказалось, найденное в 1983 году тело действительно принадлежало Конору Уолли. После этого его тело перезахоронили в Англси.

Генеалогический ДНК-тест исследует определенные части генома тестируемого человека. Результаты дают информацию о его генеалогических связях и происхождении.

Ранее сообщалось, что в Запорожье с помощью теста ДНК удалось идентифицировать погибшего под Иловайском солдата. Руслану Дейнеко на момент смерти было 20 лет. Сначала его похоронили как неизвестного солдата, а после опознания — родственники перезахоронили тело под Харьковом.