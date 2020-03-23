В Украине растет количество случаев коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135649-koronavirus-v-kieve-zafiksirovany-chetyre-novyh-sluchaya-na-kievschine-uje-pyat-inficirovannyh.html

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В Киеве зафиксированы четыре новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Таким образом, в столице уже зафиксированы 28 случаев COVID-19. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, два человека госпитализированы в Александровскую больницу, еще двое — находятся дома на самоизоляции под контролем.

Кличко также сообщил подробности об инфицированных. Так, коронавирус обнаружили у 17-летней девушки, которая вернулась с учебы в Лондоне, и 28-летней женщины, которая вернулась из Австрии. Также SARS-CoV-2 нашли у 53-летней женщины, которая контактировала с инфицированным в Киевской области, и 21-летнего юноши, который контактировал с больным родственником.

Кроме того, по информации источников издания «Киев оперативный», сегодня в 15.45 в Киев прибыл поезд с гражданами Украины из Латвии, почти в каждом вагоне которого есть люди с температурой около 40°.

На текущий момент с поезда до сих пор никого не выпускают, — отмечает издание. — Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях.

В Киевской области лабораторно подтверждены уже пять инфицированных коронавирусом человек. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин, сообщает издание «Слово и Дело».

По его словам, все случаи зафиксированы в Обуховском районе Киевской области. Володин отметил, что по состоянию на 6.00 в медучреждения области обратились 29 человек с подозрением на коронавирус.

С помощью экспресс-тестов проверены 22 человека, тест-системы показали семь больных. В то же время лабораторно подтвержденных в этот момент у нас пять человек, — сообщил чиновник.

Напомним, на Ивано-Франковщине умерла 65-летняя женщина, у которой подозревают новый коронавирус.