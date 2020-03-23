Сегодня в Киев прибыл поезд из Латвии

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Коронавирус SARS-CoV-2 не обнаружили у пассажиров поезда, который сегодня привез в Киев эвакуированных из Латвии украинцев.

Для пяти человек, у которых было подозрение на коронавирус, провели быстрые тесты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что результаты всех этих тестов были отрицательными, то есть SARS-CoV-2 у указанных лиц не обнаружили.

На время проведения тестов поезд находился на санитарной остановке. Также пассажиров поезда проверили с помощью температурного скрининга.

Все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор, — отмечают в Минздраве.

Впоследствии в интернете появилось видео, на котором можно увидеть, как люди оставляют этот поезд.

По информации Telegram-канала PavlovskyNews, поезд на санитарной остановке находился в течение пяти часов. Его пассажиры, в частности, жаловались на то, что им все это время не давали воду.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что среди пассажиров этого поезда, прибывшего в Киев в 15.45, есть ряд людей с температурой тела около 40°. Высокая температура тела считается одним из характерных симптомов нового коронавируса.