Коронавирус в Украине: правительство запретило экспорт спирта и разрешило продавать лекарства дистанционно

Экспорт спирта из Украины запрещено до 1 июня, фото: PxHere

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Экспорт этилового спирта с территории Украины запрещено осуществлять до 1 июня.

За тем, куда отгружается спирт, будут следить посты контроля на выездах из предприятий-производителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам внеочередного заседания правительства.

Также правительство сегодня решило позволить лицензиатам на время действия карантина дистанционно продавать лекарственные средства и сопутствующие товары. Кроме того, их можно будет доставлять потребителям с соблюдением определенных производителем условий хранения.

Карантин в Украине был введен в действие 12 марта в связи с распространением опасного коронавируса SARS-CoV-2. Планировалось, что карантин будет действовать до 3 апреля, однако он может быть продлен.

На прошлой неделе в госпредприятии «Укрспирт» сообщили о временном приостановлении экспорта спирта из Украины в связи с ростом спроса на это вещество со стороны медучреждений, которые используют медицинский спирт для борьбы с распространением нового коронавируса.