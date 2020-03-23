Карантин: с 24 марта Украину нельзя будет покинуть с туристической целью

В Украине введен карантин в связи с новым коронавирусом, фото: Hír TV

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Карантинные мероприятия в Украине усиливаются. С 12.00 24 марта украинцам запрещается покидать территорию государства с туристической целью.

Соответствующее решение было принято на сегодняшней внеочередном заседании правительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также будет остановлена ​​деятельность всех аэропортов, кроме столичного «Борисполя».

Шмыгаль отметил, что это ограничение касается только пассажирских перевозок. Кроме того, исключения составят меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств.

Мы понимаем, что решение не популярное и не удобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры, — подчеркнул премьер.

Напомним, Кабмин сегодня, в связи с распространением коронавируса, ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Таким образом, этот режим уже действует в девяти областях.