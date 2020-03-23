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Ракурс
В Україні запроваджено карантин у зв’язку з новим коронавірусом, фото: Hír TV

Карантин: з 24 березня Україну забороняється залишати з туристичною метою

23 бер 2020, 22:16
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Карантинні заходи в Україні посилюються. З 12.00 24 березня українцям забороняється залишати територію держави з туристичною метою.

Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також буде зупинена діяльність усіх аеропортів, окрім столичного «Борисполя».

Шмигаль зазначив, що це обмеження стосується лише пасажирських перевезень. Крім того, винятки становитимуть заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств.

Ми розуміємо, що рішення не популярне та не зручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають. Тому маємо підсилювати обмежувальні заходи, — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні, у зв’язку з поширенням коронавірусу, запровадив режим надзвичайної ситуації у Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях. Таким чином, цей режим вже діє у дев’яти областях.

Джерело: Ракурс


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