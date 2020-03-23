Субсидії в Україні планують збільшити на 300 грн на час карантину. Фото: Високий Замок

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Коронавірусний карантин не впливатиме на програму житлових субсидій. Більше того, уряд України планує посилити цей напрям роботи в умовах карантину.

На найближчому засіданні Кабінету міністрів Міністерство соціальної політики буде пропонувати уряду встановити додаткову компенсацію сім’ям, які отримують субсидії. Додаткові виплати отримають близько 3 млн домогосподарств. Про це під час брифінгу у понеділок сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною та гарячою водою. Для чого ми це робимо? Ми знаємо, що люди сьогодні залишаються вдома, ми просимо їх бути ізольованими, ми знаємо, що ці люди будуть використовувати більше ресурсів. Тому кожна сім’я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці витрати. В середньому це буде близько 300 грн, — зазначила Лазебна.

Вона додала, що також спрощений порядок надання субсидій буде розроблений для тих, хто через карантин втратив роботу.

Ми посилюємо соціальний захист громадян, які зараз будуть без роботи, в період карантину втратять свою роботу. Ми для них спростимо порядок надання субсидій, — сказала міністр.

Вона також зазначила, що якщо під час карантину виникне заборгованість за сплату комунальних послуг, ніяка пеня чи штрафні санкції не будуть нараховані. Також не будуть припинені поставки жодних комунальних послуг.

Нагадаємо, також в Мінсоцполітики заявили, що додаткову тисячу гривень отримають близько 10 млн пенсіонерів. Індексацію пенсій проведуть у травні.