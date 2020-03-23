Субсидии в Украине планируют увеличить на 300 грн на время карантина. Фото: Высокий замок

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Коронавирусный карантин не повлияет на программу жилищных субсидий. Более того, правительство Украины планирует усилить это направление работы в условиях карантина.

На ближайшем заседании Кабинета министров Министерство социальной политики будет предлагать правительству установить дополнительную компенсацию семьям, которые получают субсидии. Дополнительные выплаты получат около 3 млн домохозяйств. Об этом во время брифинга в понедельник сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользования холодной и горячей водой. Для чего мы это делаем? Мы знаем, что люди сегодня остаются дома, мы просим их быть изолированными, мы знаем, что эти люди будут использовать больше ресурсов. Поэтому каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 грн, — отметила Лазебная.

Она добавила, что также упрощенный порядок предоставления субсидий будет разработан для тех, кто из-за карантина потерял работу.

Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы, в период карантина потеряют свою работу. Мы для них упростим порядок предоставления субсидий, — сказала министр.

Она также отметила, что если во время карантина возникнет задолженность по оплате коммунальных услуг, никакая пеня или штрафные санкции не будут начислены. Также не будут прекращены поставки никаких коммунальных услуг.

Напомним, также в Минсоцполитики заявили, что дополнительную тысячу гривен получат около 10 млн пенсионеров. Индексацию пенсий проведут в мае.