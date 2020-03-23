Коронавірус в Україні: уряд заборонив експорт спирту та дозволив продавати ліки дистанційно

Експорт спирту з України заборонено до 1 червня, фото: PxHere

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Експорт етилового спирту з території Україні заборонено здійснювати до 1 червня.

За тим, куди відвантажується спирт, слідкуватимуть пости контролю на виїздах з підприємств-виробників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами позачергового засідання уряду.

Також уряд сьогодні вирішив дозволити ліцензіатам на час дії карантину дистанційно продавати лікарські засоби та супутні товари. Крім того, їх можна буде доставляти споживачам з дотриманням визначених виробником умов зберігання.

Карантин в Україні було запроваджено 12 березня у зв’язку з поширенням небезпечного коронавірусу SARS-CoV-2. Планувалося, що карантин діятиме до 3 квітня, однак він може бути продовжений.

Нагадаємо, минулого тижня в держпідприємстві «Укрспирт» повідомили про тимчасове призупинення експорту спирту з України у зв’язку зі зростанням попиту на цю речовину з боку медзакладів, котрі використовують медичний спирт для боротьби з поширенням нового коронавірусу.