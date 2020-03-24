Коронавірус продовжує поширюватися Україною, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135667-koronavirus-v-ukrayini-zafiksovano-vje-84-vypadky-covid-19-infografika.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2 продовжують виявляти у все більшої кількості людей в Україні.

Так, за добу зафіксовано ще 11 таких випадків, з них 10 у Київській області, ще один — у Тернопільській. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.

Таким чином, станом на 10.00 в Україні лабораторно підтверджено вже 84 такі випадки.

Наразі троє інфікованих коронавірусом людей померли, одна людина — вилікувалася і вже виписана з лікарні. У цього пацієнта діагностування показало вже відсутність коронавірусу в організмі.

Вперше коронавірус в Україні було лабораторно підтверджено 3 березня — у Чернівцях в чоловіка, який повернувся з Італії, європейського епіцентру цього небезпечного захворювання.

Наразі випадки цієї хвороби вже зафіксовані в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській та Київській областях, а також у місті Києві.

Нагадаємо, через ситуацію з коронавірусом з 12.00 24 березня Україну забороняється залишати з туристичною метою.