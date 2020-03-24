Коронавирус продолжает распространяться по Украине, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135667-koronavirus-v-ukraine-zafiksirovany-uje-84-sluchaya-covid-19-infografika.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжают обнаруживать у все большего числа людей в Украине.

Так, за сутки зафиксировано еще 11 таких случаев, из них 10 в Киевской области, еще один — в Тернопольской. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Таким образом, по состоянию на 10.00 в Украине лабораторно подтверждено уже 84 таких случаях.

Сейчас трое инфицированных коронавирусом людей умерли, один человек — вылечился и уже выписан из больницы. У этого пациента диагностирование показало уже отсутствие коронавируса в организме.

Впервые коронавирус в Украине был лабораторно подтвержден 3 марта — в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии, европейского эпицентра этого опасного заболевания.

Сейчас случаи этой болезни уже зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской и Киевской областях, а также в Киеве.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом с 12.00 24 марта Украину запрещается покидать с туристической целью.