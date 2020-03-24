Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135658-chrezvychaynoe-polojenie-v-ukraine-vvodit-nelzya-ofis-prezidenta.html

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Чрезвычайное положение в Украине в связи с распространением коронавируса вводить нельзя, так как это автоматически остановит большую часть экономики страны.

Такую точку зрения озвучила во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

По мнению Ковалив, введение чрезвычайного положения в Украине автоматически приведет к потере 70% экспортной выручки, а также к остановке критической инфраструктуры страны.

Правительство не может остановить аграрный сектор, так как это автоматически затронет поставщиков семян, техники, удобрений и топлива.

Металлургические предприятия не смогут работать без кокса и транспорта. А это означает, что правительство не готово в один момент порвать все цепочки экономических взаимосвязей.

Ковалив добавила, что с учетом динамики распространения коронавируса, которая зафиксирована на сегодняшний день, для введения в стране чрезвычайного положения нет оснований. Но Ковалив не исключила, что ситуация может измениться в течение нескольких дней или ближайшей недели.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также считает, что на данный момент нет достаточных оснований для введения в стране чрезвычайного положения. По мнению Шмыгаля, пока достаточно тех мер, которые предприняло правительство по введению чрезвычайной ситуации в регионах.