Коронавірус. Фото: Ракурс

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Ракурс

Надзвичайний стан в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу вводити не можна, так як це автоматично зупинить більшу частину економіки країни.

Таку точку зору озвучила під час програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів.

На думку Ковалів, введення надзвичайного стану в Україні автоматично призведе до втрати 70% експортної виручки, а також до зупинки критичної інфраструктури країни.

Уряд не може зупинити аграрний сектор, так як це автоматично торкнеться постачальників насіння, техніки, добрив та палива.

Металургійні підприємства не зможуть працювати без коксу і транспорту. А це означає, що уряд не готовий в один момент розірвати всі ланцюжки економічних взаємозв'язків.

Ковалів додала, що з урахуванням динаміки поширення коронавірусу, яка зафіксована на сьогоднішній день, для введення в країні надзвичайного стану немає підстав. Але Ковалів не виключила, що ситуація може змінитися протягом декількох днів або найближчого тижня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також вважає, що наразі немає достатніх підстав для введення в країні надзвичайного стану. На думку Шмигаля, поки що досить тих заходів, яких вжив уряд щодо введення надзвичайної ситуації в регіонах.