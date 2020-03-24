Выстрел. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n135665-v-nikolaeve-pyanye-policeyskie-spravili-maluu-nujdu-na-avtomobil-i-otkryli-ogon-po-ego-vladelcu.html

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В Николаеве поздней ночью во дворе жилого дома, расположенного на улице Новоодесской, произошел инцидент с дракой и стрельбой, участниками которого стали двое пьяных сотрудников полиции.

Двое мужчин после распития спиртных напитков решили справить малую нужду. Для этих целей они избрали припаркованный во дворе автомобиль, сообщает издание «Новости N».

Владелец автомобиля увидел из балкона, как пьяные справляют нужду на его транспортное средство, и потребовал прекратить это делать. На свое замечание мужчина услышал в ответ нецензурную брань.

Владелец решил разобраться с хулиганами и вышел во двор. Завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Один из пьяных полицейских выхватил травматический пистолет «Форт» и произвел несколько выстрелов в сторону владельца автомобиля.

Мужчина попытался убежать, но две пули попали ему в спину.

Очевидцы происшествия вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали стрелка, которым оказался старший лейтенант роты полиции особого назначения. Его собутыльник сержант полиции, который скрылся с места преступления, был задержан правоохранителями позже.

Пострадавший владелец автомобиля был доставлен в больницу.

На момент совершения преступления оба полицейских находились не на службе. Расследованием обстоятельств данного инцидента будет заниматься Государственное бюро расследований.