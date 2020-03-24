Постріл. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n135665-u-mykolaievi-p-yani-policeyski-spravyly-malu-nujdu-na-avtomobil-i-vidkryly-vogon-po-yogo-vlasnyku.html

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У Миколаєві пізно вночі у дворі житлового будинку, розташованого на вулиці Новоодеській, стався інцидент із бійкою і стріляниною, учасниками якого стали двоє п’яних співробітників поліції.

Двоє чоловіків після розпивання спиртних напоїв вирішили справити малу нужду. Для цих цілей вони обрали припаркований у дворі автомобіль, повідомляє видання «Новини N».

Власник автомобіля побачив із балкона, як п’яні справляють нужду на його транспортний засіб, і зажадав припинити це робити. На своє зауваження чоловік почув у відповідь нецензурну лайку.

Власник вирішив розібратися із хуліганами і вийшов у двір. Зав’язалася словесна перепалка, яка швидко переросла у бійку. Один із п’яних поліцейських вихопив травматичний пістолет «Форт» і зробив кілька пострілів у бік власника автомобіля.

Чоловік спробував втекти, але дві кулі потрапили йому в спину.

Очевидці події викликали поліцію. Прибулі на місце події правоохоронці затримали стрілка, яким виявився старший лейтенант роти поліції особливого призначення. Його товариш по чарці сержант поліції, який утік із місця злочину, був затриманий правоохоронцями пізніше.

Потерпілий власник автомобіля був доставлений до лікарні.

На момент скоєння злочину обидва поліцейських перебували поза службою. Розслідуванням обставин даного інциденту займатиметься Державне бюро розслідувань.