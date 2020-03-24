Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135670-koronavirus-za-granicey-bolee-20-ukraincev-zarajeny-covid-19-troe-nashih-grajdan-umerli.html

Ракурс

Коронавирус настиг многих граждан Украины, когда они находились за пределами нашей страны. По состоянию на 21.00 23 марта 2020 года 21 гражданин Украины заражен коронавирусом за границей. Трое украинцев скончались от инфекции на чужбине.

Такую статистику озвучила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего больных коронавирусом украинцев находится в Германии — 5 человек. Четверо больных COVID-19 украинцев находятся сейчас в Доминиканской Республике. Трое зараженных украинцев пребывают в Омане. По двое наших граждан с коронавирусом находятся в Польше, Италии и Объединенных Арабских Эмиратах. В Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах — по одному украинцу с коронавирусом.

Все трое погибших от коронавируса украинцев были женщинами.

Шести украинским гражданам уже удалось излечиться от смертельного недуга за границей. Четверо наших граждан излечились в Японии и по одному — в Италии и Польше.

Как писал «Ракурс», по информации Минздрава, на сегодняшний день в Украине подтверждено 84 случая заражения коронавирусом. В Киеве зафиксировано 29 случаев заражения COVID-19.