Эпидемия коронавируса: МОК еще не принимал решения о переносе Олимпиады, заявили в правительстве Японии

На 2020 год запланированы летние Олимпийские игры в Токио, фото: «Цензор.НЕТ»

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Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принимал решение о переносе летних Олимпиады и Паралимпиады, которые должны состояться в этом году в столице Японии Токио.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Йошихиде Суга, сообщает издание «Санкэй симбун».

В настоящее время решения нет, — отметил Суга.

Таким образом Суга опроверг вчерашнее заявление члена МОК Ричарда Паунда, который заверил, что эта организация решила перенести Олимпиаду.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует провести видеоконференцию с главой МОК Томасом Бахом по поводу дальнейших действий в условиях распространения коронавируса. Абэ будет просить МОК быстрее принять решение об Олимпиаде, сообщает телеканал NHK.

Бах недавно заявил, что окончательное решение о возможности переноса нынешней Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель.

Абэ вчера заявил, что, по его мнению, мир сейчас не в той ситуации, в которой можно было бы проводить Олимпийские игры.

Отмечается, что правительство Японии будет просить МОК немедленно приступить к составлению новой программы Олимпийских игр в случае их отсрочки.

Нынешние Олимпийские игры в Токио должны были начаться 24 июля и продлиться до 9 августа. Из-за распространения коронавируса они могут быть перенесены на год.

Напомним, Абэ вчера заявил, что перенос летних Олимпийских игр в Токио может произойти, если нельзя будет проводить соревнования в обычном формате.