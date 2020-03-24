Эпидемия коронавируса: МОК еще не принимал решения о переносе Олимпиады, заявили в правительстве Японии

Эпидемия коронавируса: МОК еще не принимал решения о переносе Олимпиады, заявили в правительстве Японииhttps://racurs.ua/n135669-epidemiya-koronavirusa-mok-esche-ne-prinimal-resheniya-o-perenose-olimpiady-zayavili.htmlРакурс
Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принимал решение о переносе летних Олимпиады и Паралимпиады, которые должны состояться в этом году в столице Японии Токио.
Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Йошихиде Суга, сообщает издание «Санкэй симбун».
В настоящее время решения нет, — отметил Суга.
Таким образом Суга опроверг вчерашнее заявление члена МОК Ричарда Паунда, который заверил, что эта организация решила перенести Олимпиаду.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует провести видеоконференцию с главой МОК Томасом Бахом по поводу дальнейших действий в условиях распространения коронавируса. Абэ будет просить МОК быстрее принять решение об Олимпиаде, сообщает телеканал NHK.
Бах недавно заявил, что окончательное решение о возможности переноса нынешней Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель.
Абэ вчера заявил, что, по его мнению, мир сейчас не в той ситуации, в которой можно было бы проводить Олимпийские игры.
Отмечается, что правительство Японии будет просить МОК немедленно приступить к составлению новой программы Олимпийских игр в случае их отсрочки.
Нынешние Олимпийские игры в Токио должны были начаться 24 июля и продлиться до 9 августа. Из-за распространения коронавируса они могут быть перенесены на год.
Напомним, Абэ вчера заявил, что перенос летних Олимпийских игр в Токио может произойти, если нельзя будет проводить соревнования в обычном формате.