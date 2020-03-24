У Зеленского дали коронавирусу месяц, чтобы покинуть страну, фото — Ракурс

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Пандемия коронавируса отступит в Украине уже в мае. В офисе Зеленского дали коронавирусу чуть больше месяца, чтобы покинуть страну.

В эфире программы «Свобода слова» вечером 23 марта заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что в случае соблюдения карантина эпидемию COVID-19 можно будет побороть уже к маю и граждане смогут полноценно вернуться на работу.

Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни, — считает Ковалив и добавила, что главный рецепт выхода из кризиса — это максимальное соблюдение карантина.

Между тем SARS-CoV-2 продолжают выявлять у все большего числа людей в Украине. За сутки зафиксировали еще 11 таких случаев, из них 10 в Киевской области, еще один — в Тернопольской.

По состоянию на 10.00 24 марта в Украине лабораторно подтверждены уже у 84 больных. Трое инфицированных коронавирусом людей умерли, один человек вылечился и выписан из больницы. Пока инфицирование зафиксировали в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской и Киевской областях, а также в Киеве.