У Зеленського дали коронавірусу місяць, щоб забратися з країни, фото —Ракурс

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Ракурс

Пандемія коронавірусу відступить в Україні вже у травні. В офісі Зеленського дали коронавірусу трохи більше місяця, щоб забратися з країни.

В ефірі програми «Свобода слова» увечері 23 березня заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів повідомила, що у випадку дотримання карантину епідемію COVID-19 можна буде побороти вже до травня і громадяни повноцінно повернуться на роботу.

Чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя, — вважає Ковалів і додала, що найголовніший рецепт виходу з кризи — це максимальне дотримання карантину.

Тим часом SARS-CoV-2 продовжують виявляти у все більшої кількості людей в Україні. Так, за добу зафіксовано ще 11 таких випадків, з них 10 у Київській області, ще один — у Тернопільській.

Станом на 10.00 24 березня в Україні лабораторно підтверджено вже 84 такі випадки. Троє інфікованих коронавірусом людей померли, одна людина — вилікувалася і виписана з лікарні. Наразі інфікування зафіксували в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській та Київській областях, а також у місті Києві.