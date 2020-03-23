Япония согласилась на перенос летней Олимпиады. Фото: strana.ua

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Япония выступает за перенос проведения нынешней летней Олимпиады.

Вариант с отсрочкой проведения летних Олимпийских игр в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате. Об этом 23 марта во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает ТАСС.

Позиция Международного олимпийского комитета соответствует курсу на проведение Олимпиады в полном формате, о котором я говорил. Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах, — отметил глава правительства.

Чиновник подчеркнул, что решение о переносе Олимпийских игр МОК может принять, но этот вопрос пока не стоит на повестке дня.

Тем временем президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул на официальном YouTube-канале организации заявил, что 96 украинских легкоатлетов продолжают пребывать в разных странах мира и готовиться к Олимпийским играм в Токио.

Напомним, на днях олимпийский огонь доставили в северо-восточную японскую префектуру Мияги на базу Мацусима военно-воздушных сил самообороны Японии. Церемония передачи огня прошла без зрителей, но с десятками журналистов, которые снимали этот момент.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпийских игр в Токио начали разработку возможных альтернатив проведения Олимпиады этим летом из-за пандемии COVID-19, поскольку не дождались сигнала от правительства Японии, который выступает против отмены или переноса игр.