Японія погодилася на перенесення літньої Олімпіади. Фото: strana.ua

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Японія виступає за перенесення проведення цьогорічної літньої Олімпіади.

Варіант з відстрочкою проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо можливий, якщо не можна буде провести змагання у звичайному форматі. Про це 23 березня під час виступу в парламенті заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, передає ТАСС.

Позиція Міжнародного олімпійського комітету відповідає курсу на проведення Олімпіади в повному форматі, про який я говорив. Якщо це буде неможливо здійснити, то потрібно буде прийняти рішення про відстрочку, виходячи з того, що ми в першу чергу повинні думати про спортсменів, — зазначив глава уряду.

Чиновник наголосив, що рішення про перенесення Олімпійських ігор може прийняти МОК, але це питання поки не стоїть на порядку денному.

Тим часом президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул на офіційному YouTube-каналі організації заявив, що 96 українських легкоатлетів продовжують перебувати в різних країнах світу і готуватися до Олімпійських ігор в Токіо.

Нагадаємо, днями олімпійський вогонь доставили в північно-східну японську префектуру Міягі на базу Мацусима військово-повітряних сил самооборони Японії. Церемонія передачі вогню пройшла без глядачів, але з десятками журналістів, які знімали цей момент.

Раніше повідомлялося, що організатори Олімпійських ігор в Токіо почали розробку можливих альтернатив проведення Олімпіади цього літа через пандемію COVID-19, оскільки не дочекалися сигналу від уряду Японії, який виступає проти скасування або перенесення ігор.