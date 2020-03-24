Епідемія коронавірусу: МОК ще не ухвалював рішення про перенесення Олімпіади, заявили в уряді Японії

На 2020 рік заплановані літні Олімпійські ігри в Токіо, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/ua/n135669-epidemiya-koronavirusu-mok-sche-ne-uhvaluvav-rishennya-pro-perenesennya-olimpiady-zayavyly.html

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще не ухвалював рішення про перенесення літніх Олімпіади та Паралімпіади, які мали відбутися в цьому році в столиці Японії Токіо.

Про це сьогодні під час прес-конференції заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Йошіхіде Суга, повідомляє видання «Санкей сімбун».

Наразі рішення немає, — наголосив Суга.

Таким чином Суга спростував вчорашню заяву члена МОК Річарда Паунда, який запевнив, що ця організація вирішила перенести Олімпіаду.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе планує провести відеоконференцію з очільником МОК Томасом Бахом з приводу подальших дій в умовах поширення коронавірусу. Абе проситиме МОК якнайшвидше ухвалити рішення щодо Олімпіади, повідомляє телеканал NHK.

Бах нещодавно заявив, що остаточне рішення про можливість перенесення цьогорічної Олімпіади буде ухвалене протягом найближчих чотирьох тижнів.

Абе вчора заявив, що, на його думку, світ зараз не в тій ситуації, в якій можна було б проводити Олімпійські ігри.

Зазначається, що уряд Японії проситиме МОК негайно приступити до складання нової програми Олімпійських ігор в разі їхньої відстрочки.

Цьогорічні Олімпійські ігри в Токіо мали розпочатися 24 липня і тривати до 9 серпня. Через поширення коронавірусу вони можуть бути перенесені на рік.

Нагадаємо, Абе вчора заявив, що перенесення літніх Олімпійських ігор в Токіо може відбутися, якщо не можна буде проводити змагання у звичайному форматі.