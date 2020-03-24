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Ракурс
За украинцами на карантине могут следить с помощью мобильных операторов

Соблюдение карантина могут начать отслеживать с помощью мобильных операторов — Геращенко

24 мар 2020, 11:59
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Полиция сегодня начала получать от пограничников в автоматизированном порядке данные об украинцах, которых эвакуировали из-за границы в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2.

Все они подписывали личные обязательства относительно пребывания на 14-дневной самоизоляции. Об этом в своем Фейсбуке сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, десятки тысяч участковых и патрульных полицейских будут осуществлять массовую выборочную проверку условий соблюдения карантина.

От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса, — убежден замминистра.

Однако, отметил Геращенко, этого может быть недостаточно, поэтому государство может обратиться к мобильным операторам и банкам, чтобы следить за соблюдением условий карантина по данным их мобильных сетей.

Карантин в Украине был введен 12 марта, на период до 3 апреля. Однако, срок его действия может быть продлен.

Напомним, в Украине уже лабораторно подтверждены 84 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Трое инфицированных умерли, один — вылечился.

Источник: Ракурс


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