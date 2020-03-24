В Чернівцях офіційно підтвердили ще 13 випадків зараження коронавірусом, всього в регіоні 38 хворих, фото — Ракурс

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Коронавірус на Буковині поширюється. Сьогодні влада оголосила про 13 нових випадків інфікування коронавірусом.

Загальна чисельність недужих на Буковині від першого встановленого випадку складає 38 людей, — розповів у своєму відеозверненні голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він також навів повну статистику хворих на коронавірус станом на ранок 24 березня. Отож, за його словами, хворих привезли із таких населених пунктів Буковини: село Колінківці Хотинського району — 12 осіб; місто Хотин — 1, село Брусниця Кіцманського району — 7, село Лужани Кіцманського району — 4, село Великий Кучурів Старожинецького району — 2, село Гіживці Старожинецького району — 1, місто Заставна — 2, село Юрківці Заставненського району — 1, село Кам’янка Глибоцького району — 1, село Луківці Глибоцького району — 1, село Топорівці Новоселівського району — 1, місто Чернівці — 2.

Осачук повідомив, що лабораторні дослідження в Чернівцях будуть проводитися щодня. Голова ОДА нагадав, що в усі села області можна доставляти продукти, оскільки в регіоні оголошено не надзвичайний стан, а режим надзвичайної ситуації.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що хворі на COVID-19 мешканці Чернівецької області очікують на результати тестів, які можуть підтвердити їхнє одужання. Йдеться про двох матерів і трьох їхніх дітей, у яких COVID-19 виявили 17 березня. Вони клінічно здорові і чекають на результати тестів.