В Черновцах официально подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусом, всего в регионе 38 больных, фото — Ракурс

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Коронавирус на Буковине распространяется. Сегодня власти объявили о 13 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 38 человек, — рассказал 24 марта в своем видеообращении председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он также привел полную статистику больных коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. По его словам, больных привезли из таких населенных пунктов Буковины: село Колинкивцы Хотинского района — 12 человек; город Хотын — 1, село Брусница Кицманского района — 7, село Лужаны Кицманского района — 4, село Большой Кучуров Старожинецкого района — 2, село Гиживцы Старожинецкого района — 1, город Заставна — 2, село Юркивцы Заставненского района — 1, село Каменка Глыбоцкого района — 1, село Луковцы Глыбоцкого района — 1, село Топоривцы Новоселовского района — 1, город Черновцы — 2.

Осачук сообщил, что лабораторные исследования в Черновцах будут проводиться ежедневно. Председатель ОГА напомнил, что во все села области можно доставлять продукты, поскольку в регионе объявили не чрезвычайное положение, а режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня «Ракурс» сообщал, что больные COVID-19 жители Черновицкой области ожидают результаты тестов, которые могут подтвердить их выздоровление. Речь идет о двух матерях и трех их детях, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта. Они клинически здоровы и ждут результатов тестов.