Ігор Коломойський. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n135673-kabmin-zatverdyv-antykolomoyskyy-zakonoproekt-scho-vidkryvaie-shlyah-do-kredytu-mvf-zmi.html

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Кабінет міністрів України затвердив так званий «антиколомойський» законопроект, який унеможливлює повернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам. Законопроект був узгоджений із Міжнародним валютним фондом.

Йдеться про оновлений законопроекті № 2571, який детально регулює процес визначення компенсації екс-власникам банків, пише НВ.

Тепер за прийняття законопроекту має проголосувати Верховна Рада. Даний документ містить механізм розрахунку компенсації колишнім власникам банків, якщо рішення Національного банку України про визнання комерційного банку неплатоспроможним було визнано неправомірним у судовому порядку.

Таким чином, колишні власники можуть розраховувати лише на компенсацію, а не на повернення банку.

Прийняття даного законопроекту є однією із головних вимог МВФ для відкриття трирічної програми для України на суму 5,5 млрд дол.

Крім цього, Україна також може розраховувати на отримання додаткової допомоги у рамках нової програми МВФ для країн із економікою, що розвивається, а також постраждалих від епідемії коронавірусу. Розрахункова сума даної програми становить 50 млрд дол.

Слід визнати, що наразі Україна дуже потребує кредитів МВФ, тому що діра в бюджеті буде лише розширюватися через зменшення податкових надходжень від бізнесу в результаті ведення коронавірусного карантину.

Заступник глави Офісу президент Юлія Ковалів у ефірі передачі «Свобода слова» на телеканалі ICTV підтвердила, що одним із головних вимог МВФ для отримання Україною кредитів у рамках програми є обов’язкове прийняття даного законопроекту.

Ковалів зазначила, що фінансування системи охорони здоров’я в умовах коронавірусного карантину необхідно збільшити на 100 млрд грн, тому для країни життєво важливо найближчим часом отримати гроші МВФ під мінімальні відсотки.

Ковалів також додала, що законопроект необхідно у найкоротші терміни внести до порядку денного Верховної Ради і проголосувати у парламенті.

Заступник голови Нацбанку України Олег Чурій вважає, що в ситуації початку світової фінансової кризи через коронавірус відсутність програми з МВФ рівнозначно самогубству держави.

Як раніше писав «Ракурс», Ковалів повідомила, що МВФ повинен протягом двох тижнів прийняти позитивне рішення про виділення Україні коштів, які будуть спрямовані до держбюджету країни.