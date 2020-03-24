Игорь Коломойский. Фото: РБК

https://racurs.ua/n135673-antikolomoyskiy-zakonoproekt-utverdil-kabmin-i-odobril-mvf.html

Ракурс

Кабинет министров Украины утвердил так называемый «антиколомойский» законопроект, который делает невозможным возвращение национализированных банков их прежним владельцам. Законопроект был согласован с Международным валютным фондом.

Речь идет об обновленном законопроекте № 2571, который детально регулирует процесс определения компенсации экс-владельцам банков, пишет НВ.

Теперь за принятие законопроекта должна проголосовать Верховная Рада. Данный документ содержит механизм расчета компенсации бывшим владельцам банков, если решение Национального банка Украины о признании коммерческого банка неплатежеспособным было признано неправомерным в судебном порядке.

Таким образом, бывшие владельцы могут рассчитывать лишь на компенсацию, а не на возвращение банка.

Принятие данного законопроекта является одним из главных требований МВФ для открытия трехгодичной программы для Украины на сумму 5,5 млрд долл.

Кроме этого, Украина также может рассчитывать на получение дополнительной помощи в рамках новой программы МВФ для стран с развивающейся экономикой, а также пострадавших от эпидемии коронавируса. Расчетная сумма данной программы составляет 50 млрд долл.

Следует признать, что в настоящее время Украина очень нуждается в кредитах МВФ, так как дыра в бюджете будет лишь расширяться из-за уменьшения налоговых поступлений от бизнеса в результате ведения коронавирусного карантина.

Заместитель главы Офиса президент Юлия Ковалив в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV подтвердила, что одним из главных требований МВФ для получения Украиной кредитов в рамках программы является обязательное принятие данного законопроекта.

Ковалив отметила, что финансирование системы здравоохранения в условиях коронавирусного карантина необходимо увеличить на 100 млрд грн, поэтому для страны жизненно важно в ближайшее время получить деньги МВФ под минимальные проценты.

Ковалив также добавила, что законопроект должен в кратчайшее время быть внесен в повестку дня Верховной Рады и проголосован в парламенте.

Заместитель председателя Нацбанка Украины Олег Чурий считает, что в ситуации начала мирового финансового кризиса из-за коронавируса отсутствие программы с МВФ равнозначно самоубийству государства.

Как ранее писал «Ракурс», Ковалив сообщила, что МВФ должен в течение двух недель принять положительное решение о выделении Украине средств, которые будут направлены в госбюджет страны.