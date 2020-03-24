Коронавирус в Киеве: Кличко пригрозил киевлянам жесткими ограничениями в случае несоблюдения карантина

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Карантин в Киеве продолжается и мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга 24 марта предупредил жителей мегаполиса о необходимости строгого соблюдения всех действующих в стране ограничительных мер.

Если ситуация начнет резко ухудшаться, не будет другого выбора, кроме как усиливать ограничения: максимально ограничивать передвижение людей по Киеву, закрывать въезды и выезды из столицы. Это все возможно, но многое сейчас зависит от киевлян — если будете выполнять правила карантина, жестких ограничений можно будет избежать, — сказал Кличко.

По его словам, на сегодня протестировали на коронавирусную инфекцию в Киеве 1297 граждан. В столице официально зарегистрировано 28 случаев заболевания. Подавляющее большинство инфицированных коронавирусом киевлян привезли SARS-CoV-2 из зарубежных поездок.

В последние дни в столицу спецрейсом из-за рубежа прибывают десятки тысяч украинцев. Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел Украины. А с проблемой потенциально инфицированных людей на улицах и угрозой быстрого распространения инфекции, столица остается один на один, — отметил мэр города.

Он также призвал все профильные госорганы приобщиться к контролю за состоянием здоровья лиц, возвращающихся из-за рубежа.

Нужно контролировать, в каких санитарно-эпидемиологических нормах принимают пассажиров в аэропорту. Там же толпы и очереди! А также строго информировать людей на границе, что все, кто прилетел, должны две недели находиться дома в самоизоляции. И понимать, какую нести ответственность за нарушение такого обязательства, — отметил Кличко.

МВД мэр Киева попросил усилить контроль за соблюдением жителями города ограничительных мер во время карантина.