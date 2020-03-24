В Україні розробили вітчизняні тест-системи для виявлення нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135681-test-systemy-dlya-vyyavlennya-koronavirusu-rozrobyly-try-ukrayinski-kompaniyi-moz.html

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Тест-системи для ПЛЦ-діагностики коронавірусу розробили три вітчизняні компанії.

Наразі ці розробки випробовує вірусологічна лабораторія інституту Національної академії наук України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Найближчим часом ми вийдемо на серійне виробництво, у держави є кошти на закупівлю тест-систем, — заявив в ефірі одного з українських телеканалів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, за наявності тест-систем усе населення України можна буде протестувати за місяць.

У МОЗ зазначають, що в Україні наразі також працюють 28 лабораторій, які можуть здійснювати понад 200 досліджень на добу кожна. Також міністерство в разі потреби може залучити до цього приватні лабораторії чи перепрофілювати ветеринарні й ВІЛ-лабораторії.

Варто додати, що старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики НАН України Оксана Півень у своєму Фейсбуці сьогодні повідомила, що щонайменше до кінця березня в неоплачувану відпустку відправили працівників цієї установи, які перед цим встигли створити вітчизняний тест для виявлення нового коронавірусу.

За її словами, в інституту є проблеми навіть із базовим фінансуванням.

Вакцину обов’язково розроблять, але не у нас, бо у нас не має достатніх коштів для проведення належної наукової роботи, а вакцина на пустому місці не з’являється, — наголосила Півень. — А ми будемо її купувати із-за кордону, ну ті хто зможе собі це дозволити.

Нагадаємо, станом на 10.00 в Україні було лабораторно підтверджено 84 випадки коронавірусу SARS-CoV-2. Найбільше випадків цього захворювання наразі зафіксовано в Чернівецькій області та Києві.