Хворий на COVID-19 священик контактував із півтисячею людей, в Заліщиках дезінфікували храм, фото — Ліга

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Хворий на COVID-19 священик з Тернопільської області контактував із щонайменше півтисячею людей впродовж тижня. Він проводив служби, ходив на похорон. Про це повідомив під час телеефіру на каналі ICTV заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Чиновник назвав ім’я священика — Олег Винников. Геращенко наголосив, що робить це, оскільки необхідно, аби усі, хто з ним контактував, звернулися до лікарів.

Тим часом у місті Заліщики провели заходи з дезінфекції храму Пресвятого Серця Христового Української греко-католицької церкви. Саме у ньому відправляв служби Винников. Співробітники ДСНС у захисних костюмах та масках за допомогою оприскувачів обробили церковні меблі та поверхні в храмі спеціальним дезрозчином.

Минулої доби в Україні зареєстрували 11 нових випадків інфікування коронавірусом, в тому числі один у Тернопільській області. Опівдні 24 березня в Україні зафіксовано 97 випадків.