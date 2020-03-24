Зустріч Зеленського з олігархами: стало відомо, хто приходив на Банкову після запровадження карантину

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Зустріч Володимира Зеленського з олігархами відбулася 16 березня в Києві. Пізніше в Офісі президента повідомили, що глава держави обговорив з представниками великого українського бізнесу боротьбу з коронавірусом, а також попросив у них допомоги для подолання епідемії COVID-19. Йшлося про закупівлі та постачання партій тестів, медичного обладнання, захисних та дезінфікуючих засобів.

На зустріч із Зеленським прийшли Ігор Коломойський, Рінат Ахметов, Сергій Тігіпко, Олександр і Олексій Ярославські, Юрій Косюк, Ігор Петрашко, Владислав Чечоткін та інші. Всього з боку великого бізнесу до розмови було запрошено 16 олігархів. Про це повідомив ОП у відповіді на запит «Українських Новин».

Пізніше в Офісі президента інформували, що бізнесмени погодилися з пропозиціями Зеленського і пообіцяли надати допомогу державі.

Нагадаємо, 23 березня в Україні доставили партію тестів на коронавірус і апарати ШВЛ з Китаю. Допоміг придбати витратні матеріали для тестів і обладнання китайський мільярдер, власник Alibaba Джек Ма, який дружить з Олександром Ярославським. Переліт оплатило Міноборони (близько 200−260 тис. дол.).