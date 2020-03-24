Встреча Зеленского с олигархами: стало известно, кто приходил на Банковую после введения карантина

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Встреча Владимира Зеленского с олигархами состоялась 16 марта в Киеве. Позже в Офисе президента сообщили, что глава государства обсудил с представителями крупного украинского бизнеса борьбу с коронавирусом, а также попросил у них помощи для преодоления эпидемии COVID-19. Речь шла о закупках и поставках партий тестов, медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

На встречу с Зеленским пришли Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Сергей Тигипко, Александр и Алексей Ярославские, Юрий Косюк, Игорь Петрашко, Владислав Чечеткин и другие. Всего со стороны крупного бизнеса к разговору было приглашено 16 олигархов. Об этом сообщил ОП в ответе на запрос «Українських Новин».

Позже в Офисе президента информировали, что бизнесмены согласились с предложениями Зеленского и пообещали оказать помощь государству.

Напомним, 23 марта в Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая. Помог приобрести расходные материалы для тестов и оборудование китайский миллиардер, владелец Alibaba Джек Ма, который дружит с Александром Ярославским. Перелет оплатило Минобороны (порядка 200−260 тыс. долл.).