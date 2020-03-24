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Ракурс
Больной COVID-19 священник контактировал с полутысячей человек, в Залещиках дезинфицировали храм, фото — Лига

Больной COVID-19 священник контактировал с полутысячей человек, в Залещиках дезинфицировали храм (ФОТО)

24 мар 2020, 13:36
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Больной COVID-19 священник из Тернопольской области контактировал с по меньшей мере полтысячей человек в течение недели. Он проводил службы, ходил на похороны. Об этом сообщил во время телеэфира на канале ICTV заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Чиновник назвал имя священника — Олег Винников. Геращенко отметил, что делает это, поскольку необходимо, чтобы все, кто с ним контактировал, обратились к врачам.

Между тем в городе Залещики провели мероприятия по дезинфекции храма Пресвятого Сердца Христова Украинской греко-католической церкви. Именно в нем отправлял службы Винников. Сотрудники ГСЧС в защитных костюмах и масках с помощью опрыскивателей обработали церковную мебель и поверхности в храме специальным дезраствором.

Больной COVID-19 священник контактировал с полутысячей человек, в Залещиках дезинфицировали храм, фото — ГСЧС

Больной COVID-19 священник контактировал с полутысячей человек, в Залещиках дезинфицировали храм, фото — ГСЧС

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 11 новых случаев инфицирования коронавирусом, один из них в Тернопольской области. В полдень 24 марта в Украине зафиксировали всего 97 случаев.

Источник: Ракурс


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