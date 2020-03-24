В Украине разработали отечественные тест-системы для обнаружения нового коронавируса

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Тест-системы для ПЛЦ-диагностики коронавируса разработали три отечественные компании.

В настоящее время эти разработки испытывает вирусологическая лаборатория института Национальной академии наук Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем, — заявил в эфире одного из украинских телеканалов главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, при наличии тест-систем все население Украины можно будет протестировать за месяц.

В Минздраве отмечают, что в Украине сейчас также работают 28 лабораторий, которые могут осуществлять более 200 исследований в сутки каждая. Также министерство в случае необходимости может привлечь к этому частные лаборатории или перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории.

Стоит добавить, что старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Оксана Пивень в своем Фейсбуке сегодня сообщила, что по меньшей мере до конца марта в неоплачиваемый отпуск отправили работников этого учреждения, которые перед этим успели создать отечественный тест для обнаружения нового коронавируса.

По ее словам, у института есть проблемы даже с базовым финансированием.

Вакцину обязательно разработают, но не у нас, потому что у нас нет достаточных средств для проведения надлежащей научной работы, а вакцина на пустом месте не появляется, — отметила Пивень. — А мы будем ее покупать из-за границы, на те кто сможет себе это позволить.

Напомним, по состоянию на 10.00 в Украине были лабораторно подтверждены 84 случая коронавируса SARS-CoV-2. Больше всего случаев этого заболевания в настоящее время зафиксированы в Черновицкой области и Киеве.