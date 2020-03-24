Тигипко зачищает неугодные новости за 2013 год: готовится к всплытию / Фото: коллаж "Ракурса"

https://racurs.ua/n135532-tigipko-zachischaet-neugodnye-novosti-za-2013-god-gotovitsya-k-vsplytiu-foto.html

Ракурс

Сергей Тигипко, который в свое время был одним из руководителей Партии регионов, а при президентстве беглеца Виктора Януковича занимал должность министра социальной политики, вероятно, начал «подчищать хвосты» в интернете. Речь идет о новостях о его бизнесе, часть которого он в 2013 году вывел на Кипр. Среди «неугодных» оказалась и новость «Ракурса» от 23 марта 2013 года с заголовком «Тигипко не боится налогов — переводит свой бизнес на Кипр».

В частности, «Ракурс» на прошлой неделе получил сообщение от компании Google о том, что эту новость удалят из поисковика интернет-гиганта.

Ваши URL удалены из Google Поиска в соответствии с законом DMCA. Нам сообщили, что некоторые материалы на Вашем сайте, возможно, нарушают закон «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA). Мы удаляем этот контент из результатов поиска Google, — говорится в сообщении компании.

В тексте новости, которая в 2020 году привлекла внимание Тигипко, «Ракурс» сообщал о пакете акций ОАО «Опытно-экспериментальный завод № 20 гражданской авиации», сконцентрированном в руках двух кипрских компаний. Этот завод гражданской авиации входит в группу «ТАС», учредителем которой является Тигипко. Главными направлениями деятельности завода ранее были ремонт авиационного и радиоэлектронного оборудования гражданских самолетов, а также разработка и выпуск технологической оснастки, авиационных тренажеров, тренажеров военной (БТР, БМП, Т-72) и автотракторной (КамАЗ, К-750) техники.

В сообщении Google также указано, что с текстом уведомления можно ознакомиться на сайте Lumen, что мы и сделали. Согласно данным Lumen, «подчищает хвосты» за Тигипко некая Оля Кус, которая 18 марта 2020 года в общей сложности отправила 46 жалоб на украинские новостные сайты. Все они обнародовали в 2013 году новость о кипрских фирмах Тигипко.

Здесь можно ознакомиться с текстом жалобы:

Напомним Тигипко, что опытно-экспериментальный завод — это не первый актив группы «ТАС», акции которого выведены на Кипр. В декабре 2012 года Devisal Limited стала акционером асфальтобетонного завода «Столичный». Тогда же Sertaco сконцентрировала 46% ПАО «Днепровагонмаш». В феврале этого года Devisal и Sertako оформили права на 19,6% и 29% акций Кременчугского сталелитейного завода. Ранее все эти акции были собственностью украинских предприятий группы «ТАС».

Публикуем скриншот нашей новости: