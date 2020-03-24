Государственный оборонный заказ на 2020 год согласовали в Верховной Раде

В Раде согласовали оборонный заказ на текущий год. Фото: ukroboronprom.com.ua

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал государственный оборонный заказ на текущий год.

Отечественные предприятия разных форм собственности будут удовлетворять оборонные потребности Украины на 90%. Лишь 10% составят запланированные закупки за рубежом. Государство будет покупать вооружение и оборонную продукцию, которая не изготавливается в Украине. Об этом 24 марта сообщила партия «Слуга народа» в Telegram.

В партии подчеркнули, что Министерство обороны и другие заказчики смогут проводить процедуры торгов и заключать соглашения на производство военной техники и оружия.

Мы выполнили свою миссию. И надеюсь, в ближайшее время мы примем новый закон о закупках и согласуем следующие оборонные закупки уже в первых числах января, а не как сейчас, в марте. Чтобы промышленность работала с первого дня, — отметил председатель комитета Александр Завитневич.

В пресс-службе ВРУ добавили, что комитет сегодня согласовал с замечаниями основные показатели государственного оборонного заказа до 2022 года.

Напомним, в феврале СНБО принял основные показатели государственного оборонного заказа на ближайшие три года. На оборону и безопасность государства выделят 245,8 млрд грн, что почти на 30 млрд грн больше, чем в 2019 году.