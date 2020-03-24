Державне оборонне замовлення на 2020 рік погодили у Верховній Раді

У Раді погодили оборонне замовлення на поточний рік. Фото: ukroboronprom.com.ua

https://racurs.ua/ua/n135711-derjavne-oboronne-zamovlennya-na-2020-rik-pogodyly-u-verhovniy-radi.html

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Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив державне оборонне замовлення на поточний рік.

Вітчизняні підприємства різних форм власності задовольнятимуть оборонні потреби України на 90%. Лише 10% становитимуть заплановані закупівлі за кордоном. Держава купуватиме озброєння та оборонну продукцію, яка не виготовляється в Україні. Про це 24 березня повідомила партія «Слуга народу» у Telegram.

У партії наголосили, що Міністерство оборони та інші замовники зможуть проводити процедури торгів і укладати угоди на виробництво військової техніки та зброї.

Ми виконали свою місію. І сподіваюсь, найближчим часом ми ухвалимо новий закон про закупівлі та погодимо наступні оборонні закупівлі вже в перших числах січня, а не як зараз, у березні. Щоби промисловість працювала з першого дня, — наголосив голова комітету Олександр Завітневич.

У прес-службі ВРУ додали, що комітет сьогодні погодив із зауваженнями основні показники державного оборонного замовлення до 2022 року.

Нагадаємо, у лютому РНБО ухвалила основні показники державного оборонного замовлення на найближчі три роки. На оборону і безпеку держави виділять 245,8 млрд грн, що майже на 30 млрд грн більше, ніж у 2019 році.