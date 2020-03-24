Киев отправит в Москву поезд за украинцами. Фото: pravda.com

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Ракурс

Граждан Украины вскоре эвакуируют из Российской Федерации.

Специальный поезд «Укрзализныци», который доставит домой граждан Украины, прибудет в Москву 28 марта. Об этом сегодня сообщает УНИАН со ссылкой на одного из участников организации эвакуации.

28 марта, в субботу, из Киева прибудет в Москву специальный эшелон «Укрзализныци» для вывоза украинцев из России. В российскую столицу будут доставлены граждане РФ, изъявившие желание вернуться на родину — пишет издание.

Эшелон будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек. Спецпоезд прибудет по графику поезда № 5/6 утром в Москву. В тот же день вечером он отправится в обратном направлении.

Напомним, в Украину в воскресенье из-за рубежа вернулись 15 тыс. человек. Более 13 тыс. из них — это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

Коронавирус обнаружили только у одного украинца. В аэропорту «Борисполь» один из украинцев, который вернулся домой, пожаловался на плохое самочувствие. Экспресс-тест подтвердил заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вчера, 23 марта, в Киев из Латвии прибыл поезд, который доставил эвакуированных украинцев. У пассажиров не обнаружили заражение SARS-CoV-2.