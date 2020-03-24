Игорь Коломойский, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n135709-antikolomoyskiy-zakonoproekt-opublikovan-na-sayte-rady.html

Ракурс

Законопроект, призванный ввести запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам, опубликован на сайте Верховной Рады.

Этот законопроект зарегистрирован под № 3260, его автором указанный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Принятие этого закона является одним из требований дальнейшего сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ). Несколько дней назад украинские СМИ сообщали, что правительство утвердило этот согласованный с МВФ законопроект.

На странице законопроекта указано, что он был подан в парламент сегодня и сейчас находится на рассмотрении в комитете. Также сегодня был опубликован текст этого законопроекта, хотя обычно он появляется спустя день-два после представления.

Это может свидетельствовать о том, что этот законопроект могут попробовать принять на ближайшем внеочередном заседании Рады, которое, вероятно, будет уже в этот четверг.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что с 2014 года процедуру вывода банков с рынка Нацбанк применил к 104 банкам, однако несовершенное законодательство в этой сфере нивелирует усилия НБУ относительно очищения и оздоровление банковского сектора.

Законопроект, в частности, предлагает усовершенствовать регулирование ликвидационных процедур банков, механизма возмещения убытков (взыскания ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб, а также расширить и усовершенствовать механизмы участия государства в выведении банка с рынка.

Необходимость принятия возможных мер для обеспечения эффективного вывода банков с рынка также предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике от 5 декабря 2018 года, заключенным в рамках совместной с МВФ программы по Механизму расширенного финансирования, — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, глава Нацбанка Яков Смолий недавно заявил, что для получения нового транша от МВФ нужно, чтобы Верховная Рада приняла два закона.