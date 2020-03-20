Смолий сообщил о результатах переговоров с МВФ, Всемирным банком и Еврокомиссией

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Яков Смолий, глава Национального банка Украины, на сегодняшнем брифинге рассказал о переговорах с Международным валютным фондом.

О переговорах с МВФ. На постоянной основе мы сегодня говорим о том, чтобы ускорить получение программы расширенного финансирования в размере, о котором мы говорили еще в прошлом году. Украина фактически выполнила свои обязательства и мы ожидаем, что Верховная Рада проголосует два закона, которые являются предварительным условием получения кредита, — отметил Смелый.

Отметим, что ранее в заявлении Фонд сообщил, что решение о продлении программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by будет зависеть от принятия Киевом закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам (речь идет об «антиколомойском» законопроекте № 2571), урегулирования тарифов и завершения реформ, в том числе и земельной.

По словам Смолия, Киев сейчас работает с МВФ по программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл.

Также хочу проинформировать, что сегодня у МВФ есть две программы поддержки стран, пострадавших от коронавируса для того, чтобы побороть эту инфекцию. Мы рассчитываем на часть этих средств. Помимо программы МВФ, мы рассчитываем на поддержку Всемирного банка, Еврокомиссии и европейских доноров. Большая часть этих средств пойдет на покрытие дефицита бюджета и пополнение золотовалютного фонда, — резюмировал глава НБУ.

Смолий добавил, что сейчас продолжаются переговоры по нынешних двух антикоронавирусних программах МВФ, поэтому объем помощи будет определен после их завершения.

Напомним, 17 февраля завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме около 3,9 млрд долл, однако Украина смогла получить только первый транш — около 1,4 млрд долл.